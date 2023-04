Schaatstalent Fleur (12) is de nummer 1 van Nederland: ‘Geheim van succes? Goed slapen!’

Alle Jelles verzamelen: in deze groepsapp zitten meer dan 800 Jelles

Niet één, niet twee, ook niet dertig of honderd. Nee, in de appgroep van Jelle Koopman (28) zitten ruim achthonderd Jelles. En er staan nog zeker driehonderd naamgenoten in de wacht. ,,Hartstikke leuk, maar ook hectisch.’’