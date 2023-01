Hendrik en Maryline kochten een camping: ‘Weten eigenlijk niks van een camping runnen’

met video Axel dompelt zich onder in kerstsfeer op (misschien) de grootste kerstmarkt van Zeeland

Axel was gisteren even de ‘kersthoofdstad’ van Zeeland. Tientallen kramen zorgden voor een flinke dosis kerstsfeer in de omgeving van het Hofplein en het John F. Kennedyplein in het Zeeuws-Vlaamse stadje.

9 december