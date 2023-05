Groot feest voor oudste hond ter wereld: Bobi blaast 31 kaarsjes uit

Met videoBobi, de oudste hond ter wereld, heeft afgelopen weekend zijn 31ste verjaardag gevierd bij zijn huis in het Portugese dorp Conqueiros. Hij werd getrakteerd op een folkloristische dans, zijn favoriete maaltjes - gegrilde vis en varkensvlees - en ging op de foto met gasten van over de hele wereld. En nu: bijkomen.

Bobi's baasje Leonel Costa was al weken het feest van zijn trouwe viervoeter aan het voorbereiden, en nodigde gasten uit van over de hele wereld. ,,We hebben veel journalisten en mensen uit de hele wereld laten komen om met Bobi op de foto te gaan’’, vertelt Costa. ,,Ze kwamen uit Europa, maar ook uit de VS en zelfs uit Japan, onder wie enkele buitenlandse dierenartsen.’’ Zij hadden interesse nadat Bobi in februari door Guinness World Records tot oudste hond ter wereld was uitgeroepen.

Leonel Costa met zijn jarige Bobi.

Het oude dier had door alle drukte tussen de feestelijkheden door ‘veel pauzes nodig’. Want hoewel Bobi de afgelopen maanden in goede gezondheid verkeerde, was baasje Costa bezorgd over de fysieke en mentale stress die zijn hond zou kunnen ondervinden na het krijgen van zoveel bezoek. Normaal gesproken leeft Bobi een rustig leven: hij is veel buiten in de tuin en in het bos achter het huis, waar hij al heel zijn leven woont en hij eet altijd mee met wat zijn baasje eet.

,,Er werden veel foto’s gemaakt en hij moest vaak op en neer lopen. Het was niet gemakkelijk voor hem’’, zegt Costa. Maar: sociaal als Bobi is, genoot hij ook van alle aandacht. En van de vrouwelijke viervoeter die een van de gasten mee had genomen. Uitrusten is het devies nu dus.

Het feestje voor Bobi.

Peter Dobias, een dierenarts uit Canada, was speciaal voor de gelegenheid overgevlogen, zegt hij tegen het Portugese persbureau Lusa. ,,Ik ben gekomen omdat dit historisch is. Het is een inspirerende gebeurtenis voor iedereen, want we willen allemaal een lang leven en we willen dat onze honden zo lang mogelijk een goed leven hebben.’’ Hij probeert het geheim te ontrafelen waarom de Rafeiro do Alentejo - een ras dat normaal gesproken zo'n 13 jaar oud wordt - in relatief goede gezondheid zo'n respectabele leeftijd heeft bereikt. ,,Je moet geluk hebben met de juiste genen, het juiste huis, de juiste omstandigheden en vrienden. Bobi heeft vrienden en een uitstekende familie. Bovendien woont hij in een landelijk gebied. Hij is niet aangelijnd en heeft ook geen halsband.’’

‘Hij had eigenlijk niet mogen leven’

Bobi's verhaal is bijzonder: eigenlijk had hij niet eens mogen leven. Zijn drie broertjes werden kort na de geboorte door Costa’s ouders weggehaald uit het schuurtje waar moeder Gira was bevallen. ,,Mijn vader was een jager, we hadden al zes honden. Het was duur, we hadden geen geld voor meer pups. Het was destijds, begin jaren 90, hier nog geaccepteerd om puppy’s levend te begraven zolang ze hun ogen nog niet hadden geopend’’, vertelde zijn baasje eerder aan deze site.

Gira bleef maar naar het opslaghok gaan. ,,Mijn broer, toen 14 jaar, en ik, toen 8, volgden haar en zagen dat er een pup was verstopt. We besloten het niet aan onze ouders te vertellen. Na ongeveer een week opende Bobi zijn ogen en vertelde ik het aan mijn moeder. Ze was erg boos, maar we mochten hem toch houden’’, zegt Costa. ,,Ze is dol op hem.’’

Bobi is alles voor Costa. ,,Ik heb geen vrouw, geen kinderen. Hij heeft mijn grootouders, vader en mijn broer overleefd - mijn broer. Ze hebben allemaal met hem gespeeld. Als ik Bobi zie, zie ik mijn leven.’’

Kinderen aaien Bobi op zijn verjaardag.

