Door storm Eunice konden Bob en Lilian niet trouwen, maar alles kwam goed: ‘Kind krijgen is mooiste wat er is’

met video Pizzabak­ker Daan bezorgt Oekraïense vluchtelin­gen smakelijke kerstavond: ‘Die met kip is het populairst’

Oke, pizza is misschien niet helemaal hét kerstdiner dat je verwacht, maar in Oudewater krijgen dertig Oekraïense vluchtelingen zaterdagavond deze heerlijke Italiaanse lekkernij. Ze krijgen allemaal een pizza bezorgd in hun tijdelijke onderkomen. Dit dankzij de 16-jarige vluchtelinge Victoria.

29 december