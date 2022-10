Dit zijn de grappigste dierenfoto’s van dit jaar: ‘Lucky shot’

uit het leven ‘Beste leraar’ Wim Mulders wilde ook buiten school het verschil maken

Docent Engels Wim Mulders uit Zierikzee is klein van postuur. Maar in de herinnering van collega’s, leerlingen, vrienden en familie is hij een heel grote. Hij zet zich altijd volledig in op school en voor zijn gezin en familie. Hij overlijdt op 63-jarige leeftijd aan een hersentumor.

