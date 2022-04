Win twee kaarten voor PSV - Leicester City!

column elodie kint Het lijkt de algemene opinie: deze mannen zijn afgeschre­ven

,,Wát?! Heb jij Marco Borsato en Ali B nog niet ontvolgd op Instagram?” Als blikken konden doden, lag ik nu ergens in een hele diepe put naast alle The Voice-medewerkers die van grensoverschrijdend gedrag zijn beticht. ,,Nee”, geef ik toe. En het is ook geen seconde in me opgekomen om die moeite te nemen. ,,Jij wel dan?” Mijn vriendin kijkt me zo mogelijk nog feller aan: ,,Ja, natúúrlijk. Zulke viezeriken, daar hoef ik toch nooit meer wat van te zien?!”

