Win kaarten voor Strandfestival ZAND en een meet & greet met Kriss Kross Amsterdam

column annemarie van de vreugde Aaien tot het pijn doet

,,Hij is dood, mama! Doooo-hooood!’’ huil-gilde mijn dochtertje me toe. Het lijk lag op haar wijsvinger. Het lieveheersbeestje dat ze had gevonden in de tuin en dat de afgelopen dagen vrolijk over diezelfde vinger had gekropen, lag nu op zijn ruggetje met de pootjes in de lucht. Niet alle pootjes. Eentje lag op een andere vinger van mijn dochter. Hoe het kwam dat het beestje die was verloren wist ze echt niet. Dat ze had willen spelen met haar insectenvriendje en hem te pas en te onpas uit zijn bakje pulkte had er misschien iets mee te maken gehad.