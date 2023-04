Win kaarten voor Freek Vonk in AFAS Live

Column Jan Vantoortelboom Een Zeeuwse zonderling

Afgelopen dinsdag bracht ik een bezoek aan de Hoeve Van der Meulen. De hoeve is gelegen aan de Zuidweg 30 in ’s-Heer Abtskerke, in vogelvlucht eigenlijk maar een forse steenworp bij me vandaan. Het is een hoek van Zeeland waar ik nog nooit ben geweest. Mijn doel was een bezoek aan de museumwoning, daar waar Adrie (Arjaan) van der Meulen samen met zijn ouders zijn hele leven heeft doorgebracht.