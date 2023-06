Win Golden Seat-tickets voor de Oranje Hockeydames

column marco kamphuis Je moet doen waar je goed in bent

Het nieuws over de in Rotterdam ontsnapte gier liet me eerst onverschillig. De gier is nu eenmaal geen publiekslieveling, en ook bij mij wekt de aanblik van zijn kale nek, diep in een bloederig karkas gestoken, weinig vertedering. De gier is evenals de hyena een lijkenpikker, daar hebben we een hekel aan. Als je in een film duidelijk wilt maken dat een personage niet deugt, laat je hem de portefeuille van een lijk stelen; de maffioso die even tevoren in koelen bloede de trekker heeft overgehaald, kan op ieders achting rekenen.