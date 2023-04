Win een scheepsbezoek voor 2 personen op het nieuwste schip van Holland America Line

column marco evenhuis Een boerenvoor­man met randstede­lij­ke arrogantie

Ik schrok van mezelf. Zei ik nou echt hardop ‘yes!’ toen ik hoorde dat het CDA in Zeeland niet zou verliezen? Die oerdegelijke calvinistische regentenpartij staat voor mij voor het soort Hollands welvaren in een C&A-pak met een broodtrommel onder de snelbinder waar ik me dolgraag tegen afzet. Maar Jo-Annes de Bat, sowieso bijna irritant capabel, werpt zich op als een ware BBB-slayer en daar mag Zeeland, ook agrarisch Zeeland, de handjes mee dichtknijpen. (Dat in een paar andere peilingen de situatie precies omgekeerd was, tja. Dat zijn natuurlijk gewoon stomme peilingen.)