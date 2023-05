Win Best Seat in the Stadium voor de UEFA Women's Champions League finale

column marco kamphuis Plaatsver­van­gend excuus maken, kan dat?

Kun je alleen oprecht excuus maken voor iets wat jou persoonlijk aan te rekenen valt? Stel je voor: je loopt met je moeder over straat en zij maakt een alleen voor jouw oren bestemde opmerking over een vrouw die voorbijloopt – helaas net iets te hard. Je weet dat die vrouw het gehoord heeft en gekwetst is. Dan voel je schaamte. En als jouw blik die van de vrouw kruist, zul je de neiging hebben ‘sorry’ te zeggen. Of de schaamte en de neiging je te verontschuldigen in dit geval terecht zijn of niet – jij draagt immers geen schuld –, is een interessante theoretische discussie, maar de schaamte en het excuus zijn in elk geval oprecht.