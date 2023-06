Win als eerste twee tickets voor Lana Del Rey in de Ziggo Dome

column annemarie van de vreugde Het gebrek aan ‘Bitte’

Dit Pinksterweekend vertrokken mijn vriend en ik voor een nachtje zonder kinderen naar België. Het land waar je voelt dat je er bent omdat de auto opeens minder soepel over het wegdek glijdt, rolluiken de norm zijn en ‘De Likkende Lekkerbek’ een prima naam is voor een ijskraam. Dorstig namen we plaats in een café waar we door de uitbater met een nors knikje werden begroet terwijl hij een peuk uitdrukte in een volle asbak met de omvang van een tractorwiel. Er trok een klein glimlachje over zijn gezicht toen de Hollanders twee Duvels bestelden. Onze bestelling viel hem alles mee.