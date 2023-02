Win als eerste twee kaarten voor Beyoncé in de Johan Cruijff ArenA

column oscar garschagen Groeten uit nucleair Zeeland

,,Du bist ein Schlappschwans, ein Salzsack’’. De Duitse voorman had die warme dag in de zomer van 1970 een puntje. Kabels trekken op het bouwterrein van de kerncentrale van Borssele bleek een pokkenklus. Mijn tempo lag lager dan het laagste tij van de Westerschelde. Heinz bleef drammen en daarom vroeg ik hem of hij dat in de oorlog had geleerd. De humor van een 17-jarige vlerk ontging hem: ‘raus!

