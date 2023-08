Win 6 skybox-kaarten voor het QKOTC beachvolleybaltoernooi

column annemarie van de vreugde Het missen van die zweterige zomer met Breezers en sigaretten

,,Nou dan stop ik toch gewoon?!’’ riep ik naar mijn vriend na een discussie over mijn rookgedrag. Om mijn woorden kracht bij te zetten gooide ik het pakje sigaretten, dat ik net had gekocht bij de Chinees, in het opblaaszwembadje in de tuin. Met een droef plonsje belandde het pakje in het groezelige water. Zo verzopen mijn laatste sigaretten.