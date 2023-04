Win 4 VIP-plekken in de Heineken 0.0 dug-out tijdens de TOTO KNVB Bekerfinale

Monnikenwerk Bloedver­gie­ten in de Tachtigja­ri­ge Oorlog: gewapende ruiters trokken dominee Steurbout van zijn preekstoel

De martelaren van Gorcum – zeventien priesters en twee lekenbroeders – werden in juni 1572 in Gorcum gevangengenomen en in juli in Den Briel vermoord. Drie eeuwen later werden ze heilig verklaard, in Brielle kwam een bedevaarskerk en hun overblijfselen zijn van religieuze en museale waarde. Hoe anders liep het in Waterlandkerkje.