Win 2 kaarten voor het ISU WK schaatsen in Thialf

Column Wendy Wagenmakers Staat Zeeland onderhand niet genoeg op de kaart?

Verleden week zag ik er weer een voorbijkomen, een website ter promotie van Zeeland. Een samengeraapt zootje van zoete stockfoto’s, nietszeggend geklets over oesters op bedjes van zeewier en - ‘Save the date!’ - een agenda die is blijven hangen in de zomer van 2021. Het zoveelste initiatief om Zeeland op de kaart te zetten, van een club die daar ongetwijfeld een flinke bak geld mee binnen harkt.