Wie is jouw kerstengel? Samen zorgen we voor een bijzondere verrassing!

Tijd voor een nieuwe uitdaging

Hij slaat de krant open en kijkt tegen het silhouet van zijn gesel aan: armen over elkaar, benen over elkaar, hoofd schuin, mondhoeken naar beneden. Ze is op bezoek in Zeeland. Een grote partytent op verdord gras gevuld met stoelen en ontevredenen. Zij zit temidden van de ontevredenen als hun koningin. Hij kijkt naar de foto en slaakt een diepe zucht. Haar houding straalt wantrouwen uit en een mate van zelfgenoegzaamheid die hoort bij een partij die op de tweede plaats in de peilingen staat. In de laatste peiling is zelfs de Partij voor de Dieren groter dan zijn eigen partij.

22 augustus