Waar bleef de kist met goud?

De Geldermalsen was in 1746 gebouwd op de Middelburgse werf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ze werd het bekendste Zeeuwse VOC-retourschip dat in den vreemde verging, dankzij het bergen van de lading in 1984. Sindsdien geldt zij als porseleinschip, terwijl thee de hoofdlading was. In deze tijd ging massaporselein in theeschepen mee naar Europa, compact verpakt en merendeels gestouwd in de onderste ruimen boven andere ballastgoederen, zoals grind en hardhout. Porselein was bijzaak, maar beschermde de thee wel tegen lekwater.