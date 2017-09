Speciaal plekje voor De Spot

Vorige maand bracht Kim Janssen zijn derde single, Rama VI uit, van zijn eerder dit jaar uitgekomen album Cousins. De promotietour brengt hem onder meer naar De Spot in Middelburg. Hij gaf zijn eerste show in De Spot in 2009. Hij heeft er mooie herinneringen aan. ,,Inmiddels heb ik al best vaak opgetreden in deze concertzaal en ik heb er zelf ook al veel bands gezien'', vertelt de artiest. De tour die hij nu doet in Nederland en België en eind dit jaar in Duitsland is echter de eerste onder zijn eigen naam. ,,Ik vind alle shows dus te gek. Maar De Spot in Middelburg en ook VERA in Groningen zijn toch speciale plekken voor mij, omdat ik er al vaak ben geweest.''

Quote Ik ben een enorme filmliefhebber, dus het was gaaf om dit te doen

Zijn nieuwe single Rama VI presenteerde Janssen voor het eerst tijdens zijn optreden op het Lowlands festival, afgelopen augustus. Een bucketlist momentje. ,,Het was de eerste keer dat ik op Lowlands stond en voor een Nederlandse muzikant is dat toch wel heel bijzonder. Het was te gek en erg bijzonder om mijn nieuwe plaat met de hele band te brengen.'' Ook zijn show op het festival Best Kept Secret, deze zomer, was zeer geslaagd. ,,We speelden in een bomvolle tent, voor duizenden mensen. De sfeer zat echt goed.''

Video

Nog een mijlpaal: Janssen regisseerde voor het eerst zijn eigen video, voor het nummer Rama VI. ,,Ik ben een enorme filmliefhebber, dus het was heel gaaf om dit te kunnen doen.'' De hoofdrol in de clip wordt gespeeld door de Nederlandse actrice Sallie Harmsen, die genomineerd werd voor een Gouden Kalf voor haar rol in de film Het Echte Leven. Op het moment dat de Janssen Sallie Harmsen benaderde, was ze nog in Los Angeles voor de opnames van de film Blade Runner 2049, met onder andere Ryan Gosling en Harrison Ford. ,,Gelukkig wilde ze meteen meewerken. Echt te gek.''

Met platen uitbrengen had Janssen al ervaring, maar een videoclip maken was toch een heel ander verhaal. ,,Het produceren was een hele uitdaging. Vooral het samenstellen van een crew en dan met een bepaald budget alles voor elkaar zien te krijgen. Gelukkig had ik goede mensen om me heen en is het goed gelukt.''

Nu is hij zich aan het voorbereiden op de clubtour in Duitsland. Die gaat op 13 december van start met een optreden in Keulen en duurt tot en met 18 december. ,,Duitsland is een geweldig land qua muziek. Ik heb er in het verleden veel getoerd met mijn vorige band. De mensen zijn er veel bezig met het opzetten van muziekplaatsen. Het is een groot en fijn land om te toeren.''

Quote Mijn vorige album was meer een collage van gevoelens

Janssen zal er zijn nieuwe album Cousins presenteren. ,,Dit album is een stuk grootser opgezet dan mijn vorige plaat. Er worden meer instrumenten gebruikt en het bestaat meer uit popachtige nummers. Mijn vorige album was meer een collage van gevoelens, het vertelde een verhaal dat is uitgesmeerd over het hele album. Nu breng ik echt liedjes: individuele nummers die een structuur hebben. Het is kleurrijk en meer uptempo.''

De jonge zanger-gitarist was op zoek naar een nieuwe sound en wilde die in één keer goed neerzetten. Daardoor duurde het productieproces iets langer dan normaal. Tussen zijn vorige album Ancient Crime, dat in 2012 uitkwam, en zijn nieuwe Cousins, dat in maart dit jaar werd gelanceerd, zit dan ook vijf jaar. "Ik wilde het grootster en dynamischer, waardoor ik veel moest uitproberen. Bovendien ben ik heel kritisch op mijn teksten en elk nummer heeft zijn eigen verhaal en sfeer, dus ik werk vrij langzaam. Het album is geworden zoals ik het wilde. Ik grijp veel terug naar mijn jeugd in Azië, waar ik tot mijn zestiende gewoond heb. Het album gaat over ouder worden en terugkijken op je leven.''

Tevreden

,,Het was een droom van me om met zo veel fantastische mensen, zoals de trompettist van Sigur Rós, te mogen samenwerken. Het productieproces duurde misschien lang, maar ik ben nu wel echt tevreden met wat ik heb neergezet.''

Janssen wil dan ook op deze manier doorgaan. Hij is momenteel bezig met het maken van nieuwe video's voor nummers van Cousins. ,,We willen ook kijken of we deze show misschien op een speciale manier kunnen uitbreiden. En ik wil volgend jaar zeker nog optredens geven in Nederland, België en Duitsland.''