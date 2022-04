Seafarm uit Kamperland is trots op de tarbot

,,We werken hier energiezuinig maar ook zeer dier- en milieuvriendelijk. Dat hebben we samen bereikt door steeds innovatief te blijven denken. Mede hierdoor is de kwekerij groen verklaard door de Nederlandse overheid en gelden we als een internationaal voorbeeld. Onze tarbot staat op een groene plaats op de Viswijzer. Daar zijn we met ons bedrijf heel organisch naar toe gegroeid”, zegt Bout trots.

Helaas zijn er nog veel mensen die weinig vis eten. ,,Misschien door het gedoe met graten”, oppert Bout. ,,Maar vis klaar maken is eigenlijk heel makkelijk. Je kunt natuurlijk ook filets kopen en gebruiken, maar een hele vis is toch altijd smakelijker. De tarbot is een platvis die juist makkelijk te bereiden is, daarom staat deze vis vaak op de kaart in restaurants en natuurlijk hier bij Seafarm. Het grote voordeel van het zelf kweken van de vissen is dat we ze op bestelling kunnen leveren. Als de horeca bijvoorbeeld alleen maar vissen van een kilo wil, kunnen wij dat verzorgen”, aldus Bout. ,,Zo denken we vanuit de vraag en minder vanuit het aanbod. Maatwerk noemen we dat hier. Vroeger waren we interner gericht, nu geven we ook rondleidingen en daar is gelukkig veel belangstelling voor.”