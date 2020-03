Na dit weekend kunnen we concluderen dat wij meesters zijn in goedpraten

COLUMN MARLEEN BLOMMAERT ‘We buy them, let’s do it’: ik hoor het hem zeggen

7:00 Na eerst gezegd te hebben dat het coronavirus een ‘hoax’ was en dat hij alles onder controle had, probeert Donald Trump nu de exclusieve rechten voor een vaccin te kopen. Een Duits biotech-bedrijf is daarmee bezig en was al bij den Donald op bezoek. Tegelijkertijd probeert hij de medewerkers van dat bedrijf weg te kopen. Waar begin ik?