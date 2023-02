Maak kans op twee kaarten voor PSV - Sevilla

column marco evenhuis Blauwe maandag kan de pot op

Op zompige dagen in een kwakkelende winter is Zeeland niet per se op z’n allermooist. Land en lucht hullen zich in fifty shades of grey en er gebeurt buiten bitter weinig. Er blaft ’s een hond, er klinkt ’s een klok en je sleept elke week je vuilcontainer maar weer ’s naar de stoeprand. Om dan met blue monday voor de boeg ook nog ’s het nieuws van afgelopen week door te spitten, is vragen om een inktzwarte winterdepressie. Zou je denken.