Maak kans op twee kaarten voor Lady Gaga

Sporen in de delta Lessen van een Rillands paard

Het was een race tegen het opkomende water. Maar leden van de archeologievereniging AWN slaagden er in 2007 toch in een vrijwel compleet skelet uit een paardengraf bij het in 1530/32 verdronken oude Rilland te bergen. Deze actie was maar een klein deel van een project dat de AWN en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in 2004-2008 uitvoerden. Het doel was om zoveel mogelijk data te verzamelen over dit verdronken dorp, dat grotendeels in de vaargeul Nauw van Bath is verdwenen.

22 juni