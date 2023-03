Maak kans op twee kaarten voor Feyenoord - Shakhtar Donetsk

column jan vantoortelboom Rampspoed in Ossenisse

Ik denk niet vaak aan rampspoed hier in de polders van Ossenisse, behalve dan misschien een overstroming, want dat zou de meest voor de hand liggende ramp zijn die nog eens kan voorkomen. Maar dat is water, en waar water is, bestaat nog de kans op overleven door te zwemmen, althans dat is wat ik in al mijn naïviteit hoop.