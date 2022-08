Maak kans op twee Formula 1® tickets voor de DUTCH HEINEKEN GRAND PRIX

column Op een been sprong hij door de tuin en wij lachten eerst nog om hem

Hoewel ik een zonaanbidder ben, vind ik het toch heerlijk dat het de afgelopen week hard regende. Zoveel was er afgelopen tijd natuurlijk niet gevallen en ik ging me zorgen maken. We waren thuis al water aan het sparen en wanneer er kans op een buitje was zette ik allemaal emmers in de tuin om zoveel mogelijk water op te vangen.

10 juni