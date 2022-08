Maak kans op kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena

uitagenda Legendari­sche ‘Mirando’s’ keren terug in Middelburg

Koninklijk Zigeunerorkest Roma Heina Mirando speelt zondag in het Molenwaterpark tijdens de wekelijkse Middelburgse parkconcerten. Optreden in Middelburg is voor de vertolkers van zigeunerliederen een jarenlange familietraditie. ,,Voormalig vaste bezoekers van Café de Mug zijn ons vast nog niet vergeten.”

28 juli