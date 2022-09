Maak kans op kaarten voor Glory in GelreDome

column Marco Kamphuis Groeten uit Marseille

We hebben een kamer met twee ramen, het ene kijkt uit op de bergen, het andere op zee. Vlakbij heeft de zee een groene tint, verderop is ze blauw, en in de verte is een nevelige strook te zien die onmerkbaar overgaat in de hemel. Het uitzicht op zee wordt niet noemenswaardig belemmerd door een uitbundig bloeiende boom waarvan ik de naam niet weet, een witte villa met terracotta pannendak en een stroomdraad waarop een zwaluw zit. Het is een perfecte ochtend. Het enige wat me dwarszit is dat ik daarstraks bij het zwemmen water in mijn oor heb gekregen, dat er ondanks wilde hoofdbewegingen - die ik op verzoek van mijn vrouw in de ontbijtzaal achterwege heb gelaten - niet uit gaat.

15 september