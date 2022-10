Maak kans op kaarten voor Feyenoord - Lazio

column wendy wagenmakers Eind aan slappe thee met levensvra­gen

Een van de dingen waar ik als kind het meest naar uitkeek als ik fantaseerde over later, was het drinken van koffie. Niet dagelijks dertig bakken achterover kiepen, zoals mijn moeder deed, maar lekker je handen warmen aan een dampende mok, je ogen sluiten bij de geur van vers gebrande bonen en ‘aaah’ zeggen na de eerste slok. Precies zoals in de Douwe Egberts-reclame, met de zwoele stem van Ruth Jacott.

