Maak kans op kaarten voor Davina Michelle in Ahoy!

column elodie kint Een denkbeeldi­ge vuist. Recht in het gezicht.

,,Jada, I love you. G.I. Jane 2, can’t wait to see you.” Met die woorden deelde Chris Rock tijdens de Oscaruitreikingen de eerste klap van de avond uit. Recht in het gezicht van Jada Pinkett-Smith, vrouw van acteur Will Smith. Ik zag het op een van de vele YouTubevideo’s die in amper 24 uur tijd al miljoenen keren was bekeken.

30 maart