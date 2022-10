Maak kans op kaarten voor Alan Walker in AFAS Live tijdens ADE

Column Marleen Blommaert Hoe verdelen we het Zeeuwse water

De kaartjes van neerslagtekorten in Nederland kleuren langzaam van geel via oranje naar rood en bijna zwart. Zeeland is het hardst getroffen. Op veel plekken is het neerslagtekort sinds 1 april 300 millimeter of meer. Gemiddeld valt er per maand zo’n 70 millimeter dus reken maar uit.

8 augustus