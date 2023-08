Maak kans om de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX bij te wonen!

Column Wendy Wagenmakers De stoep kleurde nog lang rood

Tuigdorpen worden ze genoemd, hufterhutten of asowoningen, de containers voor asociale bewoners aan de rand van de stad. Bijna alle grote plaatsen in Nederland hebben ze en nu komen ze ook naar Zeeland; Terneuzen verwacht ze in niemandsland tussen de skihal en de Sluiskiltunnel en de volgende verzameling is aangekondigd voor Walcheren, niemand weet nog waar.