Maak kans om AS Roma - Feyenoord vanuit De Kuip te beleven!

streektaal Biljart­vereê­ne­hien­ge

Omdat Frans uut Zoetelande ofhelaope weke maansen wou kriehe bie z’n biljartclubje zâ’k noe mâ as waerschuwieng ‘t ver’ael doe wat of ik van Co oôrde. Want onderlesten is ‘n mit Jewannes mee’ehae nae zien clubje.

25 april