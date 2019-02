Komt ineens Johan Cruijff binnenlopen...

Column Ernst Jan Rozendaal Zeeland wordt het nieuwe Atlantis, een door de golven verzwolgen paradijs

12 februari Het duurt nog 150 jaar, maar dan zijn de duinen van Schouwen-Duiveland een eiland - het enige dat rest van Zeeland. Misschien steekt de Lange Jan nog boven de golven uit. De Amsterdamse grachtengordel is een paradijs voor diepzeeduikers. De bevolking is oostwaarts getrokken. Het laatste restje Nederland is een deelstaat van Duitsland. Gelukkig heeft de regering erop geanticipeerd. Al in 2050 is besloten dat Duits de verplichte tweede taal wordt op middelbare scholen.