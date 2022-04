Kijk uit voor kolfspelers!

RubriekGolfen is lang beschouwd als elitesport, maar zijn voorloper was dat zeker niet. Het kolfspel, al bekend in de twaalfde eeuw, werd door iedereen gespeeld: jong en oud, arm en rijk; op pleinen, wallen, straten en ’s winters op het ijs. Zelfs kloosterlingen deden het.

In een tweewekelijkse rubriek schrijft Jan J.B. Kuipers over historische vondsten en verhalen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om per slag grote afstanden te overbruggen, bijvoorbeeld tot een boom in de verte. Later werd de afstand beperkt tot een kleiner speelveld tussen twee palen, met teams van twee tot vier spelers. De inperking had te maken met een problematisch aspect. De afwijkingen van de houten of met runderhaar gevulde leren ballen waren berucht. Er sneuvelden regelmatig ramen van huizen en kerken. Nietsvermoedende passanten werden ook dikwijls getroffen.

De spelers hanteerden een houten stok met onderaan een uitlopend deel om de bal weg te schieten. Een voorloper van de golfclub dus. Verkopers van kolfstokken en ballen vielen in laatmiddeleeuws Middelburg onder het kramers- of Sint-Nicolaasgilde. Er waren daar ook speciale balmakers, zoals ‘Jan die balmakere’ (1437). In Leiden was na 1520 zelfs een hele Kolfmakerssteeg.

Zwaar en snel

Allerlei verordeningen trachtten in de loop van de tijd de schade te beperken. Zo werd in Middelburg in 1484 bepaald dat rederijkers (leden van een literair genootschap) die werden betrapt bij het kolfspel, hun ‘pallore’ (feestgewaad) moesten inleveren. Dat was niet voor niets. Het uiteinde van de stok werd vanaf de vijftiende eeuw meestal verzwaard met een slof van lood of ijzer. Dit zorgde voor meer snelheid van de bal en voor groter bereik. Maar het spel werd er wél gevaarlijker door.

Door deze vinding is het kolfspel in elk geval goed vertegenwoordigd in archeologische vondstcomplexen. Zoals van het achttiende-eeuwse hof Ramsburg bij Middelburg. Ook bij onderzoek in de bouwput van de parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk in Middelburg is in 1992 een loden kolfslof gevonden, met een restant van de houten kern. Er waren drie vrijstaande Bourgondische lelies op geslagen, het bekende symbool dat we nu vooral met Frankrijk en Franstalige gebieden (zoals in Canada) associëren. In Vlissingen, Noord-Beveland en Hulst zijn ook kolfsloffen uit de zestiende eeuw en later gevonden. Kolfspelers verschenen ook op schilderijen en tegels. Alle regulering maakte het spel uiteindelijk tammer en het bereik beperkter. Zo werd het kolfspel niet alleen een voorloper van het echte golf, maar ook van het brave minigolf.