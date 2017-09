Indische sferen in Goes

Het is een stukje vaderlandse geschiedenis, dat van Nederlands-Indië: het leven in de kolonie, de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd, de politionele acties en de gedwongen repatriëring van de 'Indo's' die in het koude Nederland een nieuw bestaan moesten opbouwen. Tijdens Selamat Makan wordt deze geschiedenis gepresenteerd in kleurrijke verhalen. Onder het genot van een Indische maaltijd.

Roy en Hedy Grünewald groeiden op in de na-oorlogse Indocultuur. Ze staan al drie jaar met Selamat Makan op de planken. Roy: ,,Ik neem het publiek mee in de sfeer van een kumpulan, een familiebijeenkomst vol verhalen. De schemering valt. Hedy staat te koken en kruidige geuren kringelen uit de wadjans. In de verte klinken de gamelans. En dan vertel ik over Indië, de Indo's, hun familie in Nederland en het huidige Indonesië. De verhalen zijn herkenbaar, afwisselend grappig, ontroerend, of een tikje pikant. Als de gerechten klaar zijn, nodig ik de aanwezigen uit voor de authentieke Indische maaltijd, met de uitroep: Selamat makan (smakelijk eten). Deze voorstelling is een beleving, ook voor hen die niet van Indische afkomst zijn.''

,,Tot nu toe waren alle voorstellingen uitverkocht. De mensen komen terug met andere vrienden, familieleden of bekenden. Ze zijn laaiend enthousiast over het concept, de verhalen en het authentieke heerlijke eten. Ze vinden dat je deze voorstelling gezien moet hebben en geven ook aan elkaar een voorstelling cadeau. Ik zie grootouders die hun kleinkinderen meenemen of andersom. De sfeer, het concept en het thema van deze Indische familiebijeenkomst spreekt aan'', vertelt Roy.

Quote Herkenbaar hè, de mannen met hun praatjes en de stille krachten in de keuken Roy Grünewald

,,Men luistert naar de verhalen, ruikt heerlijke prikkelende geuren. En daarna scheppen wij als acteurs het eten op een bord voor de gasten. Tijdens het eten vertellen de bezoekers dan weer aan elkaar hun eigen verhalen. Deze familiesfeer willen wij handhaven en daarom laten wij maximaal 100 bezoekers toe. Wij willen een intieme sfeer en onderlinge contacten. Als ik aan het vertellen ben, staat Hedy rustig te koken, ze zegt geen woord, maar is overduidelijk aanwezig. Dat is herkenbaar hè, de mannen met hun praatjes en de stille krachten in de keuken.''

Roy lepelt enkele uitspraken van bezoekers op: 'Onze familie heeft precies hetzelfde meegemaakt. Ik heb nooit geweten dat alles zo gegaan is. Ik zit eigenlijk vol, maar mag ik nog één stokje saté om het af te leren...'

Theatervirus

Roy hield als kind al van toneelspelen. Als opstandige tiener vond hij het bestaande theater maar 'duf' en begon met theatervormen te experimenteren. Ook Hedy was besmet met het theatervirus, maar hun vader eiste dat ze eerst een vak leerden om de kost te kunnen verdienen. Hedy ging een secretaresse-opleiding volgen en Roy kwam terecht op de sociale academie. Beiden kozen op een bepaald moment toch voor het theater. Hedy als decor- en kostuumontwerper, na een studie aan de mode-academie. En Roy ging hij in de avonduren regie studeren aan de toneelschool Maastricht. Hij werkte daarna als conceptontwikkelaar voor een evenementenbureau en werd later directeur van schouwburg in Gorichem. Toen stapte hij over naar de NHTV (hogeschool) in Breda, waar hij docent imagineering (denken in combinatie van imagination en engineering) werd. ,,De belevingseconomie was in opkomst en ik kon studenten lesgeven vanuit mijn praktijk. Ik was ook geen gewone docent, ik vertelde verhalen. Na een jaar ben ik zelfstandig ondernemer op het gebied van conceptontwikkeling en storytelling geworden. Storytelling wordt veel gebruikt als strategisch instrument binnen marketing, branding en sales. Ik gaf en geef nog steeds colleges, trainingen, seminars voor het bedrijfsleven en op diverse hogescholen en tussendoor doe ik commerciële projecten. Mijn zus Hedy werkte in het theater als decor- en kostuumontwerper. Door de crisis verloor ze veel werk en ze begon op bescheiden schaal van huis uit Indisch te koken voor kleine gezelschappen. In 2013 begon ze in Tilburg een pop-up restaurant Eten by Hedy. Ik vond dat we hier meer mee konden doen en zo werd in 2014 onze voorstelling geboren. Tot nu toe is er niet gesleuteld aan dit succesconcept.''

Roy mag dan 67 zijn, hij weet niet van ophouden. ,,Ik las eens het verhaal van een journalist die de beroemde schilder Claude Monet interviewde, omdat deze 80 werd. Hij vroeg de schilder waarom hij nog steeds zo actief was. Het antwoord van Monet: 'Ach monsieur, ik heb nog zoveel ideeën, zoveel plannen, ik heb geen tijd om dood te gaan, is mijn leidmotief geworden'. Verhalen vertellen is heerlijk, je moet het verhaal goed kunnen brengen en daar zijn trucjes voor. Ik pas die toe en het publiek hangt aan mijn lippen.''

Selamat Makan, zaterdag 30 september (uitverkocht) en zondag 1 oktober in Theater De Mythe in Goes, aanvang 16.00 uur.