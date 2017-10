'Ik kon niet verder leven zonder een Star Wars-film te zien'

Ik heb Anna Karenina gelezen. Weet wie Taylor Swift is. Heb lievelingsaria's ('Habanera' en 'Vissi d'arte', mocht u nieuwsgierig zijn). Heb alles van Harry Potter verslonden. Ik kom maandelijks in een museum. Kan vertellen waarom Hodor 'Hodor' zegt.

Je zou dus kunnen concluderen dat het met mijn culturele opvoeding wel goed zit. Maar toch zat er in flink gat in mijn kennis: ik had nog nooit een Star Wars-film gezien. Ik had geen idee wat men bedoelde met 'Jedi mindtricks'. Wist niet waarom 'I am your father' nou zo'n wereldschokkend stukje filmgeschiedenis was. Had nooit de charme van blonde vlechten gezien. Kon het verschil tussen R2-D2 en C-3PO niet uitleggen.

Zo kon ik niet verder leven. Maar het vinden van zeven films op Netflix was niet genoeg. Nee, na enig onderzoek tuimelde ik diep in de discussie over de juiste kijkvolgorde. Volgens de regisseur moet je de films in chronologische volgorde bekijken. Het moeilijke is alleen dat de eerste drie episodes als laatste gemaakt zijn. Hoe verder je dus in de verhaaltijd terechtkomt, hoe ouder (en minder geavanceerd dus) de films zijn. Niet ideaal. Naast de chronologische volgorde heb je nog de volgorde waarin de films gemaakt zijn, de Machete -, de Ernst Rister-, en de tijdmachine-volgorde. Ik zal u de details besparen, maar ik was alleen al een avond kwijt om het juiste pad uit te stippelen.