Het is Nationale Complimentendag! Stuur je complimentje hier in

column annemarie van de vreugde Tegen wil en dank op een waterig snotdieet

‘Kleinere porties, bouillon in plaats van een rijk gevulde soep en geen apart verpakte toetjes meer.’ Nee, ik deel niet mijn dieetgeheim. Dit is het karige rantsoen waar de (dementerende) bewoners van een woonzorgcentrum in Delft op zijn gezet. Via een brief liet de leiding van het centrum weten dat er bezuinigd moest worden. Sympathiek ook om deze boodschap met een brief mee te delen, de informatie blijft vast goed hangen. In hun wanen schrikken de dementerende bewoners zich bij elke maaltijd toch weer een ongeluk? Met een lepel trillend zoekend in die waterige bouillon naar een sliert vermicelli en soepballetjes.