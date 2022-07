Heksenbollen als beschermend sieraad

In 1971 verscheen zijn boek Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen, boordevol verhalen over hekserij, geboren zijn ‘met de helm’, verontrustend gedrag van hazen, ganzen en zwarte honden, geheimen van hoefijzers en dwaallichtjes, bezetenheid en veel meer.

Er waren nu, in 1971, vrijwel geen mensen meer in leven die deze verhalen nog konden vertellen, schreef De Vries in zijn voorwoord. Maar gelukkig is er nog materieel erfgoed dat aan de verzonken wereld van het volksgeloof herinnert. In museum Het Warenhuis in Axel kun je bijvoorbeeld enkele heksenbollen bewonderen. Ze waren van dun glas en werden in sommige huizen nog in de twintigste eeuw links en rechts op de schouw gezet, tronend op een fraaie vaas of ander onderstel. Dat stond mooi symmetrisch en had ook een ‘praktisch’ doel: als een heks in zo’n bol keek en haar eigen vervormde spiegelbeeld zag, haar ware aard dus eigenlijk, vluchtte ze in paniek je huis uit.

Alchemist

Hoeveel mensen in de vorige eeuw nog in deze verklaring geloofden, is de vraag. Maar de heksenbollen of -ballen hebben in elk geval een traditie die ver terugvoert. Handgeblazen bollen als symbool van geluk en vruchtbaarheid kennen we uit Venetië, waar handgeblazen glaswerk al in de dertiende eeuw werd vervaardigd. De Florentijnse priester, alchemist en glasfabrikant Antonio Neri schreef in 1612 over deze ‘lichtbollen’ als het oudste symbool van het leven, aangezien licht uit de hemel de aarde vruchtbaar maakte. Antonio woonde in 1604-1611 in Antwerpen, misschien introduceerde hij de bollen in onze streken.

Ze werden ook een vrij zeldzaam element in chique landschapstuinen, zoals in het landschapspark Overcingel in Assen, aangelegd rond 1820. Ook bij de tuinbollen hoorden geruchten over de beschermende kracht: daarom plaatste men de bollen soms op takken van de hazelaar, een struik of boom die van oudsher ook sterk op de volksverbeelding werkte. Foto’s van het Begijnhof in Breda tonen vanaf de jaren 1940 eveneens een heksenbol in de voortuin van de pastorie. Binnenshuis trof je ze tot ver buiten het Land van Axel in boerenwoningen ook wel aan, hangend onder de lamp. Bescherming en tegelijk een beetje een lichtshow avant la lettre.