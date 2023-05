Gemist? Vandaag was leukste dag van het jaar in Axel | In tranen door een wachtmuziekje

column margot verhaagen Droog staan, het is een kunst

Sinds enige tijd drink ik niet tot nauwelijks alcohol. Ik nam een voorbeeld aan Man die al meer dan acht maanden droog staat. Dat bevalt hem heel goed. Naast dat hij beter slaapt, helderder in zijn hoofd is en zich fitter voelt, is hij kilo’s afgevallen. We zijn niet van de blauwe knoop dus wanneer de gelegenheid zich voor doet, dan nemen we gerust een klein glaasje. Maar ook dat komt steeds minder voor.