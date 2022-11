Gemist? Jan neemt zijn oncologieverpleegkundigen mee op stap | Kees speelt al 75 jaar bij OKK

column marco kamphuis Meer bereiken met minder ambitie

Een vriend van me rekende vast op een promotie en is die toch misgelopen. Hij vertelde het toen hij me voor de eerste keer in Vlissingen kwam bezoeken. Ik haalde hem op van het station. Hij had een lange reis achter de rug, die hij nuttig had besteed: na diep nadenken was hij tot de conclusie gekomen dat hij voortaan meer zou kunnen bereiken door minder na te streven. Hij legde het me uit. Zijn grote ambitie leidde steevast tot tegenslag; omgaan met tegenslag kostte hem energie; die energie kon hij niet in zijn werk steken; en daardoor kon hij niet... ‘Watte?’ riep ik, want er stond veel wind. ‘Excelleren!’ riep hij. ‘Ik kan niet excelleren!’ Ik knikte.

