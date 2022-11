Gemist? Goes loopt uit voor de Sint | Hoe bevalt een tiny house?

column Marleen Blommaert Een dag om te malen

Zaterdag was het Open Monumentendag en ik had beloofd een tijd aanwezig te zijn bij het Gemaal Boreel in Middelburg. Het is een van de gemalen die Walcheren droog houdt en is bijna een eeuw oud. De ochtend begint in alle vroegte met forse buien. Ik denk nog even te wachten tot het droog wordt, maar al snel wordt duidelijk dat de weergoden van plan zijn nog even door te gaan met het uitstorten van water over het land dat er zolang naar smachtte. Nadat ik in de gauwigheid nog een goot heb schoonmaakt (tip: doe dit bij droog weer), stap ik in de auto. De rondweg Zaamslag biedt uitzicht op watervlaktes waar normaal gesproken velden liggen.

12 september