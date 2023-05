Gemist? Antieke trekkers tuffen door Zeeuws-Vlaanderen | Badeendjesrace Goes groot succes

column margot verhaagen Proef, kijk en ruik

Een zeer confronterend gegeven: jaarlijks gooien we in Nederland zoveel eten weg dat we, wanneer we dat allemaal opsparen, een file hebben van propvolle vrachtwagens die bumper aan bumper van Utrecht tot aan Barcelona staan en die twee miljoen kilo voedsel bevatten. Voedsel dat vaak bestaat uit eten wat vaak maar net over de houdbaarheidsdatum is en soms niet eens.