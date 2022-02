Een bronzen man uit Valkenisse

Het voorwerpje werd door een amateurarcheoloog op de slikken buiten de eigenlijke dorpskern gevonden. Het stelt een mansfiguur voor, gehuld in een wambuis en een ‘hoze’ (kousbroek). Het figuurtje staat op een leeuwenkop en is 8,8 centimeter hoog. Achter het hoofd is de bevestiging van een afgebroken klem of haakje te zien, om het over een riem of gordel te kunnen schuiven. Het dateert uit de late vijftiende eeuw en behoorde tot de accessoires van mannenkleding. In die tijd hadden mannenkostuums geen zakken en daarom werden een tas, sleutels en geldbuidels met riemhangers aan de gordel bevestigd. Het voorwerp is waarschijnlijk gemaakt in Neurenberg of de Zuidelijke Nederlanden. Toen het in de jaren negentig werd gevonden, was er nog maar één ander voorbeeld van een dergelijk hangertje bekend. Het kwam uit de collectie van de Middelburgs-Haagse architect en kunsthistoricus J.A. Frederiks (1849-1931), ook bekend als ‘Jan Antiek’.