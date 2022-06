Dudel-djo-oh...

Streektaal Van vô mien tied

Een stuitje gelee was ik mee een hroep van de ‘derde leeftied’ gezellig bie mekaore vô een etentje. Tussen de hangen deu krehe me een quiz mee vee vraehen over vroeger, de jaeren vuuftig zâ’k mè zeie. Vee was ons bekend, mè in mien buurte zat een wat joengere senior. Ze was dan wè oma, mè toch nog een stikje joenger as mien. Op de meêste vraehen haf ze het ‘goeie’ antwoord en schreef ze: ‘Van vô mien tied”. Vô eur waere ‘Pelleboer’, ‘De familie Doorsnee’ en ‘G.J.B. Hilterman’ onbekende dingen, net as’kalke knikkers’ en ‘kap, lepel, schaer of kiet’. Bie ons kwam d’ouwe tied wi bovendrieve, zie ao d’r hin kennis an!

9 mei