De Kwedammertjes zijn uitzonderlijk lekker dit jaar

,,We telen de aardebeien op substraat en op een stelling,” legt André Vermue uit. Samen met zijn ouders runt hij het bedrijf dat bestaat uit een mini-camping, een witlof-kwekerij in de winter en dus de aardbeien vanaf mei tot en met half september. ,,We bereiden de kweek van de aardbeien al voor door kleine plantjes op de substraten ’s winters in de koelcel te zetten. Die planten we in het seizoen om de drie weken in, waardoor we de hele tijd aardbeien kunnen plukken. Vanaf eind maart staan de planten eerst onder een tunnel maar vanaf mei in de open lucht.”

De tijd dat de planten nodig hebben om vruchten te leveren is zo’n negen weken, legt hij uit. ,,We kweken alleen elsanta’s, heerlijke zoete, sappige aardbeien. Die leveren we alleen lokaal, wat als voordeel heeft dat we ze rijp plukken. Wanneer je aardbeien in de supermarkt koopt, zijn die vaak iets te vroeg geplukt. Wij verkopen ze via boerderijwinkels in Zeeland en we hebben twee fruitautomaten: een hier bij het bedrijf en een op ’s Gravenpolder die we iedere dag aanvullen. Onze campinggasten kwamen trouwens met het idee voor de naam Kwedammertje. Dat vonden we zo leuk dat we die nu gebruiken en dat maakt ze extra bijzonder. Ik eet ze zelf iedere dag; ze zijn dan ook superlekker.”