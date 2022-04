Daslook: niet Zeeuws, wel lekker!

column elodie kint Pas je op dat je niet in je rug snijdt

Er komt bezoek en aangezien alle restaurants op zaterdagavond in Rotterdam al weken van tevoren zijn volgeboekt, sta ik mezelf uit te sloven in de keuken. Een flinke pan Vlaamse stoverij pruttelt op het fornuis. De verse apple crumble kleurt goudbruin in de oven. En het is tijd om ook het voorgerecht klaar te zetten. Op het menu staat een stevige pompoensoep met kerrie. Een van mijn favorieten en o, zo makkelijk, want je moet het ’s avonds alleen nog even opwarmen, garneren en uitserveren. Kun je ondertussen gezellig aan tafel blijven zitten.

