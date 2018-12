Chef-kok Mart Scherp uit Middelburg: Uit eten moet leuk blijven, wij ambiëren absoluut geen ster

column maikel harte Kerst

8:09 Kerst staat weer voor de deur. Dat zijn spannende dagen. Dat het zo spannend kan zijn dat mensen er zelfs een hartaanval van kunnen krijgen, wist ik niet. Toch las ik een artikel over een Zweeds onderzoek waaruit zou blijken dat op kerstavond mensen 37 procent meer kans hebben op een hartaanval. Nu weet ik dat kerst bij sommigen stress oplevert, maar een hartaanval? Ik vraag me bovendien af of je Zweden gelijk kan trekken met Nederlanders. Als ze daar op kerstavond elkaar een Ikea-kast cadeau doen, kan ik me wel voorstellen dat je het aan je hart krijgt. ,,Alsjeblieft, dit jaar krijg je de IDÅSEN, een kast met lades én deurtjes.”