Als abonnee van de PZC heb je nu toegang tot elf nieuwstitels: van AD tot de Volkskrant

column maikel harte U kent het wel: eerste kerst thuus, tweede kerst bie de schoonou­ders

,,Bin we d’r klao voo?”, voor de kerst bedoel ik. Hoe is het dit jaar met de discussies over bij wie het is? U kent het wel: eerste kerst thuus, tweede kerst bie de schoonouders. Volgens mij zijn we er in dit land zo slecht in om het te regelen dat we zo’n beetje als enige in de wereld een eerste en een tweede kerst hebben.