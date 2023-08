Aat Visser (78) probeert digitaal bij te blijven: ‘Je moet wel want anders loop je zo achter’

column margot verhaagen ‘Vredevol en liefdevol naast elkaar leven; het lijkt wel steeds moeilijker te worden’

Morgen is het Roze Zaterdag in Goes. Ik ga er zeker even naartoe want het is natuurlijk een heel mooi evenement dat nu voor het eerst in Zeeland gehouden wordt. Gelijke rechten voor iedereen is een onderwerp wat altijd al belangrijk voor mij is geweest.