Uitblinker Dolberg schiet Denemarken in Amsterdam naar mogelijke kwartfinale tegen Oranje

Uitgerekend in ‘zijn’ Johan Cruijff Arena greep ex-Ajacied Kasper Dolberg (23) de hoofdrol in de eerste achtste finale van het EK. Met twee doelpunten had hij een groot aandeel in de zeer overtuigende zege van Denemarken op het tegenvallende Wales (4-0) en dus zijn de Denen de tegenstander van Oranje in de kwartfinales van het EK, als de equipe van Frank de Boer morgen weet af te rekenen met Tsjechië.

Door Tim Reedijk



Dolberg had pas zijn eerste basisplaats dit EK. Omdat aanvaller Yussuf Poulsen (tweemaal trefzeker in de groepsfase) geblesseerd was afgehaakt, koos de Deense bondscoach Kasper Hjulmand voor de oud-Ajacied. En dat in de Johan Cruijff Arena waar Dolberg doorbrak en van 2015 tot 2019 speelde, voordat hij voor meer dan twintig miljoen euro naar Nice verkaste.

Deense supporters namen vandaag al het centrum van Amsterdam over. Wales had weinig steun vanaf de tribunes: wegens coronarestricties waren er nauwelijks fans afgereisd naar de hoofdstad. En dus voelde het als een thuiswedstrijd voor Dolberg, die dat natuurlijk wel gewend is in de Arena. De 23-jarige spits beloonde het vertrouwen van Hjulmand dubbel en dwars. Nadat Wales in de beginfase gevaarlijk was via Gareth Bale, nam Denemarken het initiatief over na het eerste doelpunt van Dolberg. Hij schoot van buiten het strafschopgebied verfijnd raak. Zijn tweede treffer vlak na rust was minder moeilijk, in het zestienmetergebied met veel ruimte, koelbloedig als de spits die we kennen van zijn gloriedagen bij Ajax.

Volledig scherm © EPA Maandag maakte Dolberg pas zijn eerste EK-minuten tegen Rusland, ongeveer een halfuurtje als vervanger van Poulsen die even daarvoor de 2-0 had gemaakt. Met de ex-Ajacied in het veld liep Denemarken uit tot 4-1 en zo kwalificeerden de Denen zich – na twee eerdere nederlagen tegen Finland (0-1) en België (1-2) – alsnog voor de achtste finales.



En die werden dus een Deens feestje. Dolberg kreeg twintig minuten voor tijd een publiekswissel en Wales nam geen enkel initiatief om er nog wat van te maken. Sterker nog, nadat wat Deense spelers last kregen van kramp en fysieke ongemakken en oud-Ajax-aanvoerder Nicolai Boilesen nog inviel, kregen de Denen in de slotfase opnieuw de geest. Joakim Mæhle maakte met een fraaie actie en dito afwerking de derde en na een domme, rode ‘frustratiekaart’ van Harry Wilson zorgde Martin Braithwaite – na een lange VAR-check – zelfs nog voor de 4-0.

Het Deense sprookje krijgt dus een vervolg. Het toernooi begon zo verschrikkelijk met de hartstilstand van Christian Eriksen, die vandaag in de Johan Cruijff Arena – ook zíjn voormalige strijdtoneel – geëerd werd met een groot doek op het veld voor de aftrap. Na twee nederlagen leek er sportief ook weinig meer in te zitten voor Denemarken, maar met twee overtuigende overwinningen en een plek in de kwartfinale is de hoop op een miraculeus toernooi springlevend.



Ook is duidelijk dat áls Oranje morgen weet af te rekenen met Tsjechië, dat dit Denemarken volgende week de tegenstander is in de kwartfinales in Bakoe in Azerbeidzjan. Frank de Boer, met zijn verleden bij Ajax, kent in elk geval het nieuwste wapen van de Denen.

